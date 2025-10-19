【オランダ・エールディビジ第9節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 0-2(前半0-2)AZ<得点者>[A]Weslley Patati(25分)、トロイ・パロット(42分)<警告>[ア]アントン・ガーエイ(52分)、デイビィ・クラーセン(59分)、ユーリ・バース(72分)、ボウト・ベグホルスト(89分)、J. Heitinga(86分)[A]M. de Wit(21分)、P. Koopmeiners(83分)観衆:54,274人