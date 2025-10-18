オランダ出身のデザイナー テウン・ズヴェッツ（Teun Zwets）が、日本初の個展「Design A」を表参道の「シボネ（CIBONE）」で開催する。会期は11月1日から11月16日まで。 【画像をもっと見る】 同展では、テウンの代表作である薪木を使用した家具コレクション「Splitted」からキャビネットやテーブル、ランプなど50点以上の作品を展示・販売。同氏が身の回りにあった薪木からスタートした素朴で根源的なものづくりの原点「A」