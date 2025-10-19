〈「…与助、おまん密偵じゃろ」密偵であることを竜馬が見抜いた理由は？〉から続く ＜第143話です。142話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。単行本1巻〜13巻が発売中。この続き（144話）は現在発売中の「