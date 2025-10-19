広島・福山市で18日、10代の男女3人が乗った軽自動車が斜面に転落しました。このうち1人が意識不明の重体です。警察や消防によりますと18日午前、福山市で「車の単独事故で崖から転落している。けが人が3人いる」と同乗者の1人から通報がありました。軽自動車は約20メートル下の斜面に転落し、車に乗っていた10代の男女3人が病院に搬送されました。このうち車を運転していた男性（18）が意識不明の重体、女性（19）は重傷で、残る