埼玉・松伏町の保育園で火事があり、警察は放火の可能性があるとみて捜査しています。18日夜、松伏町にある保育園で職員室と図書室の床が焼ける火事がありました。当時、職員などは不在でけが人はいませんでしたが、園内の防犯カメラには不審な人物が建物に侵入する様子が映っていたということです。警察は、放火の可能性があるとみて捜査しています。