間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が18日に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「めっちゃ怖いんだけど。普通に鳥肌」「びっくりしすぎて心臓痛い」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】松井玲奈演じるかつてのクラスメート・中島笑美本作は、同窓会で再会した小学校