◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）１２位で出たプロ２年目の吉沢柚月（ゆづき、２１）＝三菱電機＝が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算６アンダーでトップと２打差の４位に浮上した。ツアー史上３人目となるウェーティング（繰り上がり出場）からの初優勝を狙う。６４の木村彩子（２９）＝コンフェックス＝、６９の渡辺彩香（