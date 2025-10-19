◆第２８回富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京・芝１６００メートル、良）第２８回富士Ｓ・Ｇ２は１８日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、３番人気のガイアフォース（横山武）が、２番手から直線で抜け出して重賞２勝目を挙げた。Ｇ１馬３頭を破っての勝利で、ダートでも活躍する二刀流は、優先出走権を獲得したマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都）を目指す。２番手から先頭に立ったガイアフォースの直線、背後に