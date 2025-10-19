大田水門ボーイズの創部５０周年記念同窓会が４日、川崎市内で行われ、チームＯＢの元西武・石井丈裕氏（６０）ら約１３０人が出席した。チームは１９７５年に創部、２００３年にボーイズリーグに加入した。創部から指導してきた長島守明総監督（８０）は「教え子は１０００人にもなる。まだグラウンドに行けるので、全国で優勝できるチームにしたい」とあいさつ。チーム２期生の石井氏は、「当時の長島監督から『練習は家で