筆者の話です。母は人の好物をよく覚えている人。好きな銘柄や細かな好みまで忘れない姿に、子ども心に驚かされました。やがて私自身も自然と同じ習慣を持つようになり、人が喜ぶ顔を見ることが何よりの楽しみになっています。 母は「人の好みを覚えている人」 母は、人の好物を覚えるのがとても得意でした。近所の人の好きなビールの銘柄から、親類の「お饅頭よりお餅が好き」といった細かい好みまで頭に入っているので