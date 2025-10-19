自民党総裁に選出された高市早苗氏の2021年の記事「総裁選に出馬します！」から、成長投資についての記述を一部紹介します。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆危機管理投資と成長投資を優先私は、国の究極の使命は、「国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと」「領土・領海・領空・資源を守り抜くこと」「国家の主権と名誉を守り抜くこと」だと考えている。高市早苗氏そして、「日本全国どこに住んでいても、安全に暮