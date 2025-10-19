来季から先発に転向する広島・栗林良吏投手（２９）が１８日、廿日市市の大野練習場で取材に応じ、チームの期待に応えることを誓った。今シーズン終了前に新井監督から打診されて、快諾。不安を吐露しつつ、今オフの取り組みで自信に変えると決意した。チームは今季、３２年ぶりに２桁勝利達成者なしと先発陣が苦戦。リリーフ一筋の右腕が新境地を切り開き、５位からの巻き返しに尽力していく。◇◇−新井監督から打診