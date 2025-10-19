【モスクワ共同】ロシア政府は18日までに、小クリール諸島（色丹島と歯舞群島）にある二つの無人島に、歴史的なロシア正教司祭の名前にちなんで「ニコライ・カサトキン」「イノケンティ・ベニアミノフ」と命名した。政令が17日に公開された。