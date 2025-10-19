新しい知識を学んだのに、数日後にはすっかり忘れてしまった…。誰もが経験したことがあるだろう。そんな「記憶の穴」をふさぐヒントをくれるのが、『ULTRALEARNING 超・自習法』だ。本書では、人が忘れる原因を「崩壊・干渉・手がかりの忘却」という3つに整理している。これを理解するだけで、学び直しやスキル習得の効率は大きく変わる。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソ