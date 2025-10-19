◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 マリナーズ 6-2 ブルージェイズ(日本時間18日、T-モバイル・パーク)ワールドシリーズ進出へ王手をかけたマリナーズのユジニオ・スアレス選手が試合後の会見で勝利の喜びを語りました。スアレス選手は今季途中にダイヤモンドバックスからマリナーズへと移籍。そしてレギュラーシーズンでは二つのチームで合わせて49本の本塁打を放つ活躍を見せました。そしてポストシーズンではタイガースと