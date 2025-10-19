◆高校野球◇秋季東海大会第１日▽１回戦東邦２−１掛川西（１８日・刈谷球場）大会が開幕し、掛川西（静岡２位）は東邦（愛知３位）に１―２で２年連続の初戦敗退となった。２年連続センバツ出場を狙う常葉大菊川（静岡３位）は中京（岐阜２位）を８―６で下した。１９日の準々決勝は聖隷クリストファー（静岡１位）が津商（三重３位）との初戦に臨み、常葉大菊川は三重（三重１位）と対戦する。＊＊＊＊掛川西は２年連続