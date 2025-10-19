◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦フランス大会（１８日、アンジェ）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、１３９・７１点、合計２１９・７５点で優勝した。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの本格化を告げるＧＰシリーズ初戦で、幸先よくスタートを切った。昨季世界チャンピオンの「りくりゅう」。フリーでは、高さあるツイストリフ