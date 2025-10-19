◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第３日（１８日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）５位で出た清水大成（２６）＝ロピア＝が８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６３をマークし、通算８アンダーで単独首位に浮上。今年５月のメジャー、日本プロ選手権でツアー初優勝を挙げたパット巧者が、ツアー制施行後では２００８年片山晋呉以来１７年ぶり５人目となる日本オープンとの同年優勝