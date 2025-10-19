突然ですが、「割り勘」の正式名称知っていますか？知ってたらすごい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「割り前勘定」でした！「割り勘」は「割り前勘定」の略。もともとは江戸時代の商人言葉から生まれたといわれています。「勘定」はお金の計算、「割り前」は取り分や負担分のこと。それを短くして「割り勘」と言うようになりました。次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「NG」が何の略か分かりますか？「No