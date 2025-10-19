ソフトバンクの中村が救急搬送されるアクシデントに見舞われた。三回2死一塁、中村の打球は一塁手正面のゴロに。中村はベースを駆け抜けた際、塁審と衝突した。顔を押さえたままその場に倒れ込み、首を固定されて担架でベンチ裏に運ばれた。その後、救急車で福岡市内の病院に搬送され、脳振とうの可能性もあるためCT検査など精密検査を受けた。後頭部を打撲しており、試合後、中村は「まだちょっとふらふらしているなというの