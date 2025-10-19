ソフトバンクの柳田がCS歴代最多の通算55安打をマークした。1番左翼で先発出場。初回に北山から中前へ運び、元ソフトバンクの内川聖一に並ぶ54安打目。七回に右中間二塁打で記録を更新した。「いっぱい（試合に）出たからじゃないですか」。16日の第2戦で決勝3ランを放って内川の通算10本塁打に並び、打点も自らの記録を更新する36。これで安打、本塁打、打点の“CS通算3冠”となった。