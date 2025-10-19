政府の地震調査委員会が南海トラフ巨大地震の発生確率を見直した。ただ、現在の科学で地震予知は困難だ。30年以内といった一定期間に起こる確率を示すのみで、具体的な時期や場所は予測できない事実に変わりはない。大切なのは、この厳粛な事実を再確認して動くことだ。数値にかかわらず、万全な備えをしなければならない。南海トラフは、東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形を指す。ここを震源とする巨大地震が歴史上