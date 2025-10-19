地方議員の候補者発掘などを目的とした全国キャラバンで18日、長崎市を訪れた国民民主党の玉木雄一郎代表は、街頭演説やタウンミーティングに参加。「混迷する政治状況だからこそ政策本位で。対決より解決が大切」と呼びかけ、支持拡大を訴えた。立憲民主党や日本維新の会との野党3党首による協議で一時は首相への道も見えていた玉木氏。同市中心部でマイクを握り「基本政策で折り合えなかった。『玉木総理』は消えてしまった