宮内雪夫氏（みやうち・ゆきお＝元県議会議長、社会福祉法人長崎博愛会前理事長）18日午前5時45分、慢性腎不全のため長崎県佐世保市の病院で死去、92歳。佐世保市出身。通夜は20日午後6時から、葬儀・告別式は21日午前11時から、いずれも佐世保市元町4番23号、元町典礼会館で。喪主は長男図南雄（となお）氏。67年から県議を通算11期務めた。91〜94年と2011〜12年に議長。