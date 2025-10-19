秋の新聞週間（15〜21日）に合わせ、西日本新聞社など新聞6社と販売店の代表でつくる県支部新聞公正取引協議会は17日、佐賀市巨勢町の商業施設「モラージュ佐賀」で、買い物客に無料の試読紙を配った。新聞発行部数が減少する中、若い世代の関心を高めようと、春と秋の新聞週間に配布している。この日は6紙で計240部を用意し、2紙を1セットにして配布。買い物客らは各紙を手に取り、1面の記事を見比べるなどしてお気に入りの新