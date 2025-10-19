長崎県諫早市高来町の深海（ふかのみ）干陸地フラワーゾーンのコスモスが見ごろを迎えた。25日に「300万本のコスモス祭り」を開く。昨年は炎暑で枯れてしまい、祭りを開くことができなかった。住民たちは草刈りなどの会場準備に余念がない。コスモスは、住民でつくるNPO法人「拓生会」が約3ヘクタールのフラワーゾーンに育てる。ここは国営諫早湾干拓事業で海が閉め切られる前は干潟だった。ヨシなど雑草が生い茂り、害虫も発