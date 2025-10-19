バレーボールの大同生命SVリーグは18日、佐賀市のSAGAアリーナなどで女子の7試合が行われ、元女子日本代表監督の中田久美監督が率いるSAGA久光は刈谷に1−3で敗れ、開幕3連敗となった。SAGA久光の今季初勝利が遠い。1−1で迎えた第3セット。劣勢から粘ってジュースに持ち込みながら、取り切れなかった。「自分たちでチャンスを逃している印象がある」。中田監督は勝負弱さを指摘した。第3セット途中では先発した新加入セッタ