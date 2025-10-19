明治安田J1第34節第2日（18日・町田GIONスタジアムほか＝7試合）は、福岡が町田に0−0で引き分け、連勝を逃した。好機はありながらもゴールが遠く、福岡は敵地で町田と勝ち点1を分け合った。上位相手の引き分けも、約4カ月ぶりの連勝はならず、当然選手の表情に笑みはない。金監督も同様で「是が非でも勝ち点3を取りにいったが、簡単ではなかった」と悔しがった。町田の持ち味でもある高さや速さに前半の序盤は押し込まれ