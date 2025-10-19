TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、徳光和夫さんとナイツ・塙宣之さん。ここでは、徳光さんが、生前から交流が深かった長嶋茂雄さんについて語りました。（左から）徳光和夫さん、塙宣之さん◆長嶋茂雄の美学徳光:長嶋さんはね、やっぱり長嶋茂雄っていう人生を送ったと思うんですよ。これは推測の域を出ませんが“事実だろうな”と思うことが2つほどあるんですけ