◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）出場８５回を誇る伝統校・法大が１７秒差に泣いた。１０位で立大の名前がアナウンスされ、１１年ぶりに本戦出場を逃すと、選手たちはしばらく顔を上げることができなかった。１０時間３７分１３秒で１１位。歴代８位となる僅差で涙をのんだ坪田智夫