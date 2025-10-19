◆高校野球◇秋季東海大会第１日▽１回戦中京６−８常葉大菊川（１８日・パロマ瑞穂）大会が開幕し、２年連続センバツ出場を狙う常葉大菊川（静岡３位）は、２点を追う４回に石田琉士音（るしあん）左翼手（２年）が中越え適時三塁打。５回には２点二塁打を放つなど２安打４打点の活躍で中京（岐阜２位）を８―６で下した。掛川西（静岡２位）は東邦（愛知３位）に１―２で２年連続の初戦敗退となった。１９日の準々決勝は聖