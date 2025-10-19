◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがワールドシリーズ進出を決め、この日大活躍した大谷翔平選手に元MLBの大投手、CC・サバシア氏が称賛しました。大谷選手はこの日「1番・投手兼DH」の投打二刀流で出場。第1打席では、いきなりライトスタンド上段への先頭打者ホームランで先制点を挙げました。4回裏の第3打席には右中間へ飛距離約143メートルソロ