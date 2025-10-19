「新馬戦」（１８日、京都）２番手につけた１番人気のエブリーポッシブル（牝２歳、父ニューイヤーズデイ、母オールポッシブル、栗東・新谷）が直線で力強く抜け出して快勝した。岩田望は「センスのいい競馬をしてくれました。追ってからもいい反応でしたし、強い勝ち方」と２着に３馬身半差をつけた走りを高く評価。新谷師は「気の強いところがあるのですが、それがうまくレースに結び付きました。まだ若いですから、気性面