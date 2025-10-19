「新馬戦」（１８日、新潟）道中は２番手から運んだ４番人気のジェイエルキャリア（牡２歳、父ミスチヴィアスアレックス、母ジェイエルシップ、美浦・小西）が、直線残り２００メートル付近で逃げ馬を競り落として抜け出した。伯母は１３年デイリー杯２歳Ｓなど重賞２勝のホウライアキコ。丸山は「抜け出してからフワッとしていましたが、スタートセンスが良く、競馬センスもある」と着差以上の完勝劇に満足げな表情を浮かべ