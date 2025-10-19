円安や物価高騰などの影響で海外留学のハードルが上がっているが、留学経験者たちは「諦めないでほしい」と語る（写真左：柴田正義さん提供、写真右：小林汐樹さん提供）【図】留学者数はコロナ禍で激減したが、回復基調にある。円安・物価高の中、いかにして若者は留学を実現しているのか？近年、社会情勢の影響で海外留学のハードルが上がっている。留学の夢を実現するにはどのような工夫や心構えが必要なのだろうか。若者の留学