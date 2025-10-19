中国の新興EVメーカーBYDが自動車業界を席巻している。航空機でも中国産旅客機「COMAC」が台頭し始めている。日本の航空機製造は三菱スペースジェットを断念した一方、COMACは米ボーイングと仏エアバスの牙城を崩そうと奮闘中だ。日本の航空ファンは、中国機の動向を注視するしかないのか。本稿では、COMACの戦略と実績、将来性を追う。（航空ジャーナリスト北島幸司）中国産旅客機「COMAC」は“飛行機のBYD”になれる？自動車