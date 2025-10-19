10歳のプログラミング好きな子を持つ母親からの相談を例に、「子どもの個性を尊重する自由な子育て」が陥りがちな罠について考えます。「子どもを信じているから」と「放任」するスタイルとは、決定的な違いがあるのです。子どもの将来を左右する、人間力を高める方法とは？（日英バイリンガル幼稚園Sora International Preschool創立者中内玲子）子育て質問会で受けた悩み相談「10歳でプログラミングを夜中まで…」「子どもの個