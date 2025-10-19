◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園）第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、来年1月に行われる本選出場全20校が決定しました。トップ通過は中央学院大学。近田陽路選手(4年)が日本人トップの走りでチームを引っ張りました。前回大会、12年ぶりに本選切符を逃した東海大学は、5位で突破。さらに昨年、わずか“1秒差”の11位で涙をのんだ東京農業大学は、