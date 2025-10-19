現地10月18日に開催されたプレミアリーグの第８節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスがホームでボーンマスと対戦。３−３で引き分けた。日本代表の一員として戦ったブラジル代表戦から中３日ながら、ボーンマス戦に先発した鎌田は１−２で迎えた69分、敵陣ボックス手前の左でボールを受けると、右サイドの・ダニエル・ムニョスに浮き球パスを供給。それをムニョスがワンタッチで折り返し、ジャン＝フィリップ・マテタのゴ