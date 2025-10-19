現地時間10月18日に開催されたリーグ・アンの第８節で、南野拓実が所属するモナコはアンジェと敵地で対戦。１―１のドローに終わった。インターナショナルウィーク中にアディ・ヒュッター監督が解任され、セバスチャン・ポコニョーリ新監督の初陣となったこの一戦で、日本代表帰りの南野はベンチスタートとなった。その日本代表アタッカーは70分に途中出場を果たすと、２分後にいきなり結果を残す。バイタルエリアでボール