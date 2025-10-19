「新馬戦」（１８日、東京）中団を追走した１番人気のアドマイヤクワッズ（牡２歳、父リアルスティール、母デイトライン、栗東・友道）が、上がり３Ｆ３３秒３という抜群の切れ味でライバルを一蹴した。坂井は「攻め馬の動きから期待していました。道中はいい意味で遊びがありましたし、直線もしっかり脚を使って、いい競馬ができたと思います」と満点評価。友道師は「いいセンスで、いい競馬をしてくれた。オーナーと相談で