◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦ソフトバンク3-9日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの柳町が5回に適時二塁打を放つなど、4打数2安打1打点だ。「ボールの見え方が凄くいい。初戦の1打席目にヒットを打てて、心の余裕が出た」。2―7の5回2死一塁、先発・北山の150キロ直球を捉え、フェンス直撃の長打。二塁ベース上で両手を上げ、豪快なガッツポーズをした。CS4試合全てでマルチ安打を放ち、打率