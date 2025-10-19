◇パCSファイナルステージ第4戦日本ハム9―3ソフトバンク（2025年10月18日みずほペイペイD）日本ハム・北山が粘りの投球で連勝に導いた。初回に中村の適時三塁打で先制を許すと、3回には野村にソロを被弾する。それでも打線の大量援護を受け、7回を8安打3失点でCS初白星をつかみ「結果的に7回を投げ終えられたけど、たくさん点を取ってもらって、凄く安心してイニングを重ねることができた。本当に野手に感謝の一言」と