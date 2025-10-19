◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦ソフトバンク3-9日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの野村が本塁打を放った。「初球からいこうと打席に立った」。1―4と逆転された3回無死、北山の初球ナックルカーブを右翼ホームランテラス席に放り込む2号ソロ。チーム最多の本塁打を放っているが「打率が低いのでもっと出塁しないと。焦らずだけど、余裕もないので死ぬ気でやるだけ」と自らを鼓舞していた