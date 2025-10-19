10月17日に行われた世界インターネット大会関連の記者会見では、2025年世界インターネット大会烏鎮サミットは11月6日から9日まで中国浙江省の烏鎮で開催されるとの発表がありました。同サミットでは計24の分科会が設けられるとのことです。今回のサミットでは、人工知能（AI）の大規模言語モデル（LLM）を開発したディープシーク社、新興ロボット企業の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）などの先端技術企業の責任者が招待され