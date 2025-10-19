◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦ソフトバンク3-9日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）柳田が「l番・左翼」で先発出場しマルチ安打で気を吐いた。初回にCS通算54安打目となる中前打をマーク。プレーオフ、CSの通算安打数歴代1位で元チームメートの内川聖一に並ぶと、7回には右中間二塁打を放ち、単独トップの55安打目となった。それでも王手からの連敗となり「やっぱり勝たないと楽しくないので勝ちたいで