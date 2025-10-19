「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）栗東滞在で調整しているジョスランは角馬場で体をほぐしてレースに備えた。成田助手は「栗東の環境にも慣れて、レース前の雰囲気になってきました。順調にメニューをこなしてくれているので力は出せる状態です」と手応え十分。前走では目立つ伸び脚を見せたＧ１・３勝馬エフフォーリアの全妹。「体のラインやシルエットは女の子らしいけど、首や胴などパーツは兄に似ていて、久々にエフフォ