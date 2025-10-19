◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦ソフトバンク3-9日本ハム（2025年10月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの6投手が計14安打を浴びて9失点。今季13勝の大関が2回1/3を投げ4失点と誤算だった。0―1の3回、山県に左中間へ適時三塁打、レイエスに2ランを浴びて逆転。さらに連打されて50球でマウンドを降りた。中継ぎも流れを止められず7回には上茶谷が再びレイエスに2ランを許した。自慢の投手陣が崩れた完敗に、小久