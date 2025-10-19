「アイビーＳ」（１８日、東京）１番人気のアンドゥーリル（牡２歳、栗東・中内田）が鮮やかに抜け出して連勝ゴールを決めた。好発を決めると、マイネルシンベリンを先に行かせて２番手をキープ。余力十分に直線を迎え、残り１Ｆで一気に先頭へ立つと後続の追い上げをシャットアウトした。テン乗りでＶに導いた川田は「かなりの幼さを出していて、その分、前半は収まりの悪い走りになってしまいました。能力はちゃんとあるの