池井戸潤氏原作の小説『俺たちの箱根駅伝』が、日本テレビ系で2026年に連続ドラマ化されることが19日、発表された。池井戸潤氏(撮影・国府田利光)と『俺たちの箱根駅伝』書影小説『俺たちの箱根駅伝』が描くのは、“箱根駅伝”という一大プロジェクトの裏側。日本のお正月の風物詩が題材なだけに、最初の構想から実際に執筆にとりかかるまで、池井戸氏はかなりの年月を要したという。特に難しかったのは、「箱根駅伝に出場するチー